Чи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврів

Дослідники простежили зв'язок між виверженнями вулканів та смертю життя Землі, інформує ZN.ua.

Чи не астероїд: вчені назвали причину загибелі динозаврів
Вчені вважають, що динозаврів вбили вулкани
© CNN

Група вчених під керівництвом дослідників з Дортмунда заявила, що причиною загибелі динозаврів та інших живих істот на Землі, ймовірно, був не астероїд. Дослідники вважають, що виною всьому були мегавулкани, повідомляє Scitech Daily.

Питання про те, що вбило динозаврів 66 мільйонів років тому, тривалий час обговорювалося в науковій спільноті. Деякі групи вчених вирішили з'ясувати, що стало причиною п'яти масових вимирань, які спостерігалися історія нашої планети. На думку одних із них, головну роль у цьому відіграло падіння на Землю астероїдів та комет, інші ж стверджують, що свою роль відіграли масштабні виверження вулканів. У новій роботі, опублікованій у Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджується, що вірною є друга гіпотеза.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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