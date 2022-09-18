Китайські астронавти вийшли у відкритий космос із нової станції
Китай будує власну космічну станцію після того, як США виключили його з програми МКС, інформує
Два китайські астронавти місії "Шеньчжоу-14" в суботу здійснили вихід у відкритий космос із нової космічної станції Тяньгун, будівництво якої має бути завершено наприкінці цього року.
Цай Сючже та Чэнь Дун встановили насоси, ручку для відкриття люка зовні в екстреній ситуації та ножний упор для фіксації ніг астронавта на роботизованій руці,
Третій член екіпажу Лю Ян під час виходу у відкритий космос підтримував двох інших членів екіпажу зсередини.
Згодом до трьох астронавтів приєднаються ще троє, і це буде перший випадок, коли на борту станції будуть одночасно шість людей.
Останній вихід у відкритий космос став другим під час шестимісячної місії, яка проводитиме завершення монтажу космічної станції. Перша з двох лабораторій, 23-тонний модуль, була додана до станції у липні, а друга має бути відправлена наприкінці цього року.
Китай будує власну космічну станцію після того, як США виключили його з програми МКС, оскільки космічною програмою КНР управляють військові.
Американські чиновники бачать безліч стратегічних проблем у космічних амбіціях Китаю, що є відлунням суперництва між США та СРСР, яке викликало “місячну гонку” у 1960-х роках.
Китай став третьою країною, яка відправила людину в космос у 2003 році, після колишнього Радянського Союзу та США. Китай також відправив марсоходи на Місяць та Марс та повернув місячні зразки на Землю.