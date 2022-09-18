Китайські астронавти вийшли у відкритий космос із нової станції

Китай будує власну космічну станцію після того, як США виключили його з програми МКС, інформує ZN.ua.

Китайські астронавти вийшли у відкритий космос із нової станції
© NASA

Два китайські астронавти місії "Шеньчжоу-14" в суботу здійснили вихід у відкритий космос із нової космічної станції Тяньгун, будівництво якої має бути завершено наприкінці цього року.

Цай Сючже та Чэнь Дун встановили насоси, ручку для відкриття люка зовні в екстреній ситуації та ножний упор для фіксації ніг астронавта на роботизованій руці, повідомляє AP NEWS з посиланням на державні ЗМІ КНР.

Третій член екіпажу Лю Ян під час виходу у відкритий космос підтримував двох інших членів екіпажу зсередини.

Згодом до трьох астронавтів приєднаються ще троє, і це буде перший випадок, коли на борту станції будуть одночасно шість людей.

Останній вихід у відкритий космос став другим під час шестимісячної місії, яка проводитиме завершення монтажу космічної станції. Перша з двох лабораторій, 23-тонний модуль, була додана до станції у липні, а друга має бути відправлена наприкінці цього року.

Китай будує власну космічну станцію після того, як США виключили його з програми МКС, оскільки космічною програмою КНР управляють військові.

Американські чиновники бачать безліч стратегічних проблем у космічних амбіціях Китаю, що є відлунням суперництва між США та СРСР, яке викликало “місячну гонку” у 1960-х роках.

Китай став третьою країною, яка відправила людину в космос у 2003 році, після колишнього Радянського Союзу та США. Китай також відправив марсоходи на Місяць та Марс та повернув місячні зразки на Землю.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Винна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від рибВинна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від риб
Археологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фотоАрхеологи знайшли у столиці хетів ієрогліфи, яким 3500 років: фото
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси ЗемліВчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газГлобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ
Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зіркиВчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки
Блок рекламы


Похожие новости
NASA назвало дату нової спроби запуску місії АртемідаNASA назвало дату нової спроби запуску місії Артеміда
Як виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фотоЯк виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фото
У давній китайській піраміді археологи розкопали разючу знахідку, якій 4300 років: фотоУ давній китайській піраміді археологи розкопали разючу знахідку, якій 4300 років: фото
До китайської космічної станції успішно пристикувався новий модульДо китайської космічної станції успішно пристикувався новий модуль
ЦЕРН планує відправити свій перший супутник до космосуЦЕРН планує відправити свій перший супутник до космосу
НАСА: знову невдача із прототипом нової місячної ракетиНАСА: знову невдача із прототипом нової місячної ракети
«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
Роскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственниковРоскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственников
Заснеженные Альпы зеленеют, и изменения уже видны из космосаЗаснеженные Альпы зеленеют, и изменения уже видны из космоса
Астрономы зафиксировали странный сигнал из космосаАстрономы зафиксировали странный сигнал из космоса
Последние новости
Подгружаем последние новости