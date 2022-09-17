2022-09-17
Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Полюси нашої планети нагріваються набагато швидше ніж інші її регіони, інформує
Вчені знайшли спосіб охолодити полюси Землі© wikipedia.org
Міжнародна група вчених запропонувала дешевий спосіб охолодження полюсів нашої планети. Зробити це пропонують за допомогою зменшення кількості сонячного світла, яке надходить на полюси, повідомляє
Полюси Землі нагріваються у кілька разів швидше, ніж уся планета в середньому. Це призводить до появи хвиль спеки, що фіксуються над Арктикою та Антарктикою. Лід, що тане, і колапс льодовиків тут призведе до зростання рівня моря по всій Землі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua