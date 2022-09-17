Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі

Полюси нашої планети нагріваються набагато швидше ніж інші її регіони, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі
Вчені знайшли спосіб охолодити полюси Землі
© wikipedia.org

Міжнародна група вчених запропонувала дешевий спосіб охолодження полюсів нашої планети. Зробити це пропонують за допомогою зменшення кількості сонячного світла, яке надходить на полюси, повідомляє Science Daily.

Полюси Землі нагріваються у кілька разів швидше, ніж уся планета в середньому. Це призводить до появи хвиль спеки, що фіксуються над Арктикою та Антарктикою. Лід, що тане, і колапс льодовиків тут призведе до зростання рівня моря по всій Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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