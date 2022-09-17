Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі

Міжнародна група вчених запропонувала дешевий спосіб охолодження полюсів нашої планети. Зробити це пропонують за допомогою зменшення кількості сонячного світла, яке надходить на полюси, повідомляє Science Daily.

Полюси Землі нагріваються у кілька разів швидше, ніж уся планета в середньому. Це призводить до появи хвиль спеки, що фіксуються над Арктикою та Антарктикою. Лід, що тане, і колапс льодовиків тут призведе до зростання рівня моря по всій Землі.