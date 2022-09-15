Вчені навчили робота сміятися під час розмови

Вчені з Університету Кіото створили робота на ім'я Еріка, якого навчили сміятися під час розмови. Тепер дослідники працюють над системою штучного інтелекту, яка допоможе Еріці сміятися у правильний час, повідомляє The Guardian .

На думку вчених, така система має допомогти покращити комунікацію між людьми та роботами.