Вчені навчили робота сміятися під час розмови

Дослідники вважають, що це може покращити комунікацію між роботами та людьми, інформує ZN.ua.

Вчені навчили робота сміятися під час розмови
Вчені навчили робота сміятися під час розмови з людиною
© The Guardian

Вчені з Університету Кіото створили робота на ім'я Еріка, якого навчили сміятися під час розмови. Тепер дослідники працюють над системою штучного інтелекту, яка допоможе Еріці сміятися у правильний час, повідомляє The Guardian.

На думку вчених, така система має допомогти покращити комунікацію між людьми та роботами.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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