2022-09-15
Вчені навчили робота сміятися під час розмови
Дослідники вважають, що це може покращити комунікацію між роботами та людьми, інформує
Вчені навчили робота сміятися під час розмови з людиною© The Guardian
Вчені з Університету Кіото створили робота на ім'я Еріка, якого навчили сміятися під час розмови. Тепер дослідники працюють над системою штучного інтелекту, яка допоможе Еріці сміятися у правильний час, повідомляє
На думку вчених, така система має допомогти покращити комунікацію між людьми та роботами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua