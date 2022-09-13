Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ

Потепління заважає листям дерев охолоджуватися.

Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ
Ліси можуть втратити здатність до поглинання вуглецю
© ZN.UA

Міжнародна група вчених під керівництвом фахівців з Державного університету Орегона заявила про те, що листя в кронах лісів не може самостійно охолоджуватися нижче за температуру повітря, яке оточує їх. На думку дослідників, глобальне потепління може завадити здатності дерев поглинати вуглекислий газ із атмосфери, повідомляє EurekAlert.

Висновки дослідження суперечать думці, яка переважає в науковому середовищі, про те, що листя дерев може підтримувати оптимальну температуру для фотосинтезу. Дослідження також є важливим для формування уявлення про те, як рослини реагують на зміни клімату.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутаціїАрхеологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Винна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від рибВинна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від риб
Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вченіОдин океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Міні-вертоліт NASA здійснив черговий політ на Марс: фотоМіні-вертоліт NASA здійснив черговий політ на Марс: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Глобальне потепління: основні кліматичні точки неповернення вже близько – дослідженняГлобальне потепління: основні кліматичні точки неповернення вже близько – дослідження
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризуЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу
Виправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASAВиправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASA
Синдром Дауна не лікується, але якість життя страждаючих їм може покращити один гормонСиндром Дауна не лікується, але якість життя страждаючих їм може покращити один гормон
«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі
Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вченіКрижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені
Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системиГрунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Xiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відеоXiaomi створила робота-гуманоїда CyberOne - коштує $104 тисячі і може розпізнати 45 емоцій: фото та відео
У Єгипті розкопали руїни стародавньої будівлі - може бути одним із загублених Храмів Сонця: фотоУ Єгипті розкопали руїни стародавньої будівлі - може бути одним із загублених Храмів Сонця: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости