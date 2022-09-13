Глобальне потепління може перешкодити здатності лісів поглинати вуглекислий газ

Міжнародна група вчених під керівництвом фахівців з Державного університету Орегона заявила про те, що листя в кронах лісів не може самостійно охолоджуватися нижче за температуру повітря, яке оточує їх. На думку дослідників, глобальне потепління може завадити здатності дерев поглинати вуглекислий газ із атмосфери, повідомляє EurekAlert.

Висновки дослідження суперечать думці, яка переважає в науковому середовищі, про те, що листя дерев може підтримувати оптимальну температуру для фотосинтезу. Дослідження також є важливим для формування уявлення про те, як рослини реагують на зміни клімату.