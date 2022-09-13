Земля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вчені

Вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді заявили про те, що Земля могла бути ще більш придатною для життя планетою, якби орбіта Юпітера трохи відрізнялася. Як повідомляє Science Alert , це важливе відкриття, оскільки існує безліч компонентів, які можуть вплинути на гостинність планети для життя.

Крім того, це відкриття також може допомогти краще зрозуміти, що робить придатні для життя планети такими.