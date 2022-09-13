Земля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вчені

За словами дослідників, вся справа в орбіті гігантської планети, інформує ZN.ua.

Земля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вчені
Зміна орбіти Юпітера може зробити Землю ще гостиннішою
© NASA

Вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді заявили про те, що Земля могла бути ще більш придатною для життя планетою, якби орбіта Юпітера трохи відрізнялася. Як повідомляє Science Alert, це важливе відкриття, оскільки існує безліч компонентів, які можуть вплинути на гостинність планети для життя.

Крім того, це відкриття також може допомогти краще зрозуміти, що робить придатні для життя планети такими.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутаціїАрхеологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Винна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від рибВинна голова: чому наземні тварини на мільйони років відставали в еволюції від риб
Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вченіОдин океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Міні-вертоліт NASA здійснив черговий політ на Марс: фотоМіні-вертоліт NASA здійснив черговий політ на Марс: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.
Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вченіОдин океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"
Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтівВчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені
Вчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав МбірезаврВчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав Мбірезавр
Археологи знайшли кам'яний фалос - один із найбільших у Стародавньому Римі: фотоАрхеологи знайшли кам'яний фалос - один із найбільших у Стародавньому Римі: фото
Археологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фотоАрхеологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фото
Британські вчені створили ембріон миші зі стовбурових клітинБританські вчені створили ембріон миші зі стовбурових клітин
Последние новости
Подгружаем последние новости