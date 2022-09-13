2022-09-13
Земля могла бути «ще більш придатною для життя», якби не Юпітер – вчені
За словами дослідників, вся справа в орбіті гігантської планети, інформує
Зміна орбіти Юпітера може зробити Землю ще гостиннішою© NASA
Вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді заявили про те, що Земля могла бути ще більш придатною для життя планетою, якби орбіта Юпітера трохи відрізнялася. Як повідомляє
Крім того, це відкриття також може допомогти краще зрозуміти, що робить придатні для життя планети такими.
Фаїна Вауліна, ZN.ua