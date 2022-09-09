Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації

Вік останків людини оцінюється у 31 тисячу років.

Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
Вчені знайшли останки людини з ампутованою ногою
© Griffith University

Вчені виявили на острові Борнео останки людини із ознаками хірургічної ампутації лівої ноги. Як повідомляє Science alert, виявлення останків людей з відсутніми частинами тіла – не рідкість, але в цьому випадку йдеться саме про навмисну ампутацію.

Скелет виявили у вапняковій печері ще 2020 року. При найближчому розгляді вчені з'ясували, що молодій людині видалили нижню частину лівої ноги, ймовірно, ще в дитинстві, 31 тисячу років тому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтівВчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазмиВ апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Жило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої твариниЖило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої тварини
У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фотоУ Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Блок рекламы


Похожие новости
У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фотоУ Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото
Археологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фотоАрхеологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фото
Вчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав МбірезаврВчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав Мбірезавр
Археологи розкопали у Китаї статую міфічного звіра: фото унікальної знахідкиАрхеологи розкопали у Китаї статую міфічного звіра: фото унікальної знахідки
Як було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідьЯк було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідь
Археологи знайшли у Британії вражаючу мозаїку з головними героями Троянської війни: фото та відеоАрхеологи знайшли у Британії вражаючу мозаїку з головними героями Троянської війни: фото та відео
Археологи знайшли кам'яний фалос - один із найбільших у Стародавньому Римі: фотоАрхеологи знайшли кам'яний фалос - один із найбільших у Стародавньому Римі: фото
Археологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фотоАрхеологи знайшли останки найбільшого в Європі зауроподу - жив 160 млн років тому: фото
На "червоній планеті" знайшли ознаки води: на черзі – докази життяНа "червоній планеті" знайшли ознаки води: на черзі – докази життя
Вчені знайшли недалеко від Землі планету-океанВчені знайшли недалеко від Землі планету-океан
Последние новости
Подгружаем последние новости