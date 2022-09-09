Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації

Вчені виявили на острові Борнео останки людини із ознаками хірургічної ампутації лівої ноги. Як повідомляє Science alert , виявлення останків людей з відсутніми частинами тіла – не рідкість, але в цьому випадку йдеться саме про навмисну ампутацію.

Скелет виявили у вапняковій печері ще 2020 року. При найближчому розгляді вчені з'ясували, що молодій людині видалили нижню частину лівої ноги, ймовірно, ще в дитинстві, 31 тисячу років тому.