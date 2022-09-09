2022-09-09
Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
Вік останків людини оцінюється у 31 тисячу років.
Вчені знайшли останки людини з ампутованою ногою© Griffith University
Вчені виявили на острові Борнео останки людини із ознаками хірургічної ампутації лівої ноги. Як повідомляє
Скелет виявили у вапняковій печері ще 2020 року. При найближчому розгляді вчені з'ясували, що молодій людині видалили нижню частину лівої ноги, ймовірно, ще в дитинстві, 31 тисячу років тому.
Фаїна Вауліна, ZN.ua