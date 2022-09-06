«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені

Танення льодовика може підняти рівень світового океану на кілька метрів, інформує ZN.ua.

«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені
Льодовик Туйетса може незабаром зруйнуватися
© unsplash/goosegrease

Вчені заявили про те, що антарктичний «льодовик Судного дня», названий так через високий ризик колапсу та підвищення рівня світового океану, ймовірно, відступить найближчим часом. Це додає занепокоєння щодо екстремального підвищення рівня моря, яке супроводжуватиме його загибель, повідомляє CNN.

Підводна основа льодовика Туейтса руйнується у міру того, як планета нагрівається через глобальне потепління. У ході дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Nature Geoscience, вчені нанесли на карту відступи льодовика, які спостерігалися в минулому. Таким чином вони сподівалися дізнатися про ймовірні сценарії розвитку подій у майбутньому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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