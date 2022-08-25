2022-08-25
Вчені помітили незвичайну пляму на Сонці
Магнітне поле плями не таке, яким має бути.
На Сонці з'явилася нова пляма з незвичайним магнітним полем© NASA
Обсерваторія сонячної динаміки NASA помітила появу на Сонці нової плями, яка відрізняється своїми характеристиками від інших. Як повідомляє портал
Відповідно до закону Хейла, магнітні полюси плями повинні розташовуватися +/-, тобто позитивний (+) ліворуч і негативний (-) праворуч. Натомість вони повертаються на 90 градусів; позитивний (+) знаходиться зверху, а негативний (-) – знизу.
Фаїна Вауліна, ZN.ua