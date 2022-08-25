Вчені помітили незвичайну пляму на Сонці

Обсерваторія сонячної динаміки NASA помітила появу на Сонці нової плями, яка відрізняється своїми характеристиками від інших. Як повідомляє портал Spaceweather, ознак формування об'єкта, який отримав позначення AR3088, ще вчора не спостерігалося.

Відповідно до закону Хейла, магнітні полюси плями повинні розташовуватися +/-, тобто позитивний (+) ліворуч і негативний (-) праворуч. Натомість вони повертаються на 90 градусів; позитивний (+) знаходиться зверху, а негативний (-) – знизу.