Вчені знайшли недалеко від Землі планету-океан

Планета обертається навколо невеликої зірки у сузір'ї Дракона, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли недалеко від Землі планету-океан
Вчені знайшли планету-океан поблизу Землі
© Европейская Южная Обсерватория

Вчені з Канади виявили екзопланету, що знаходиться на відстані 100 світлових років від Землі та, ймовірно, повністю вкрита водою. TOI-1452 b обертається навколо однієї з двох невеликих зірок, розташованих у сузір'ї Дракона, повідомляє Forbes.

Виявлена планета трохи більша за Землю. Вона обертається навколо своєї зірки в зоні, де можливе існування води в рідкому вигляді.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з ЗемлеюАстероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею
"Треба було прикласти іконку": в Мережі обговорюють новий казус російських космонавтів"Треба було прикласти іконку": в Мережі обговорюють новий казус російських космонавтів
Вчені звинуватили «сплячого гіганта» у масовому вимиранні морських істотВчені звинуватили «сплячого гіганта» у масовому вимиранні морських істот
У Німеччині знайшли речі людей, які жили у кам'яному віці та Середньовіччі: фотоУ Німеччині знайшли речі людей, які жили у кам'яному віці та Середньовіччі: фото
Середньовічні британські ченці були вдвічі частіше заражені гельмінтами, ніж городяни.Середньовічні британські ченці були вдвічі частіше заражені гельмінтами, ніж городяни.
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на ЗемліВчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на Землі
Вчені помітили незвичайну пляму на СонціВчені помітили незвичайну пляму на Сонці
Вчені знайшли амфібію, легені якої таємниче зникаютьВчені знайшли амфібію, легені якої таємниче зникають
Вчені розповіли, що буде з тілом людини на МарсіВчені розповіли, що буде з тілом людини на Марсі
Вчені розповіли, як пахне комета Чурюмова-ГерасименкоВчені розповіли, як пахне комета Чурюмова-Герасименко
«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі«Сонячний годинник» може допомогти передбачити магнітні бурі на Землі
Вчені спробували позбавити людство від укусів комарів, але спроба провалиласяВчені спробували позбавити людство від укусів комарів, але спроба провалилася
Стали іграшками для багатих: вчені лютують від продажу останків динозаврів на аукціонахСтали іграшками для багатих: вчені лютують від продажу останків динозаврів на аукціонах
Вчені назвали рослину, яку слід першою виростити на МарсіВчені назвали рослину, яку слід першою виростити на Марсі
У Німеччині знайшли речі людей, які жили у кам'яному віці та Середньовіччі: фотоУ Німеччині знайшли речі людей, які жили у кам'яному віці та Середньовіччі: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости