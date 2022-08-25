Вчені знайшли недалеко від Землі планету-океан

Вчені з Канади виявили екзопланету, що знаходиться на відстані 100 світлових років від Землі та, ймовірно, повністю вкрита водою. TOI-1452 b обертається навколо однієї з двох невеликих зірок, розташованих у сузір'ї Дракона, повідомляє Forbes.

Виявлена планета трохи більша за Землю. Вона обертається навколо своєї зірки в зоні, де можливе існування води в рідкому вигляді.