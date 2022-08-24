Вчені знайшли амфібію, легені якої таємниче зникають

Спочатку легені все ж таки розвиваються, але потім цей процес зупиняється, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли амфібію, легені якої таємниче зникають
Легені у саламандр спочатку формуються, а потім зникають
© Википедия

Люди та більшість тварин не можуть вижити без легень. Але деякі істоти можуть обходитися без них. Вчені з'ясували, що у деяких амфібії, відомих як плетодонтидні саламандри, легені починають розвиватися, але на певному етапі розвитку зникають, повідомляє Science alert.

Дослідники відзначають, що ці істоти протягом 25 мільйонів років успішно обходилися без легень за рахунок дихання через слизову оболонку шкіри та тканини рота. Для того, щоб робити це, вони мають бути покриті слизом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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