Вчені розповіли, як пахне комета Чурюмова-Герасименко

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко має набагато більший набір органічних речовин, ніж думали вчені. Дослідники проаналізували його та змогли розповісти, чим пахне це небесне тіло, повідомляє Space.com .

Вважається, що комети могли принести на Землю речовини, необхідні розвитку життя. Тому відкриття органічних молекул на таких небесних тілах може розповісти про те, як життя потрапило на нашу планету.