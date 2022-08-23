2022-08-23
Вчені розповіли, як пахне комета Чурюмова-Герасименко
Присутність органіки на кометі наділила її специфічним ароматом, інформує
Комета Чурюмова-Герасименко пахне нафталіном та мигдалем© NASA
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко має набагато більший набір органічних речовин, ніж думали вчені. Дослідники проаналізували його та змогли розповісти, чим пахне це небесне тіло, повідомляє
Вважається, що комети могли принести на Землю речовини, необхідні розвитку життя. Тому відкриття органічних молекул на таких небесних тілах може розповісти про те, як життя потрапило на нашу планету.
Фаїна Вауліна, ZN.ua