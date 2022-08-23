Вчені спробували позбавити людство від укусів комарів, але спроба провалилася

Коли самки комарів шукають людину, яка стане їхньою «здобиччю», вони фіксують унікальний коктейль запахів, який виділяє наше тіло. Ці запахи стимулюють рецептори, які розташовуються в «антенах» комарів. Вчені вирішили видалити ці рецептори, щоб зробити люди невразливими для цих комах, але спроба не увінчалася успіхом, повідомляє Sciencedaily.

Навіть після видалення цілої групи нюхових рецепторів, комарі виявилися здатними відчути людину. Виявилося, що комарі розвинули цілу мережу запобіжників, які гарантують, що вони зможуть відчути запах людини у будь-якому випадку.