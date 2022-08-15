Палеонтологи виявили останки крихітного «броньованого» динозавра

Дослідники вважають, що це представник цілої лінії, невідомої науці, інформує ZN.ua.

Палеонтологи виявили останки крихітного «броньованого» динозавра
Динозавр був покритий шипами від шиї до хвоста
© Science Alert

Палеонтологи виявили у Південній Америці останки маленького колючого динозавра. Вчені вважають, що новий вид може бути представником цілої лінії броньованих динозаврів, яка раніше була невідомою науці, повідомляє Science Alert.

Нещодавно виявлений вид Jakapil kaniukura схожий на примітивного родича броньованих динозаврів, таких як анкілозаври чи стегозаври. Але він жив на Землі в крейдяному періоді, близько 97-94 мільйонів років тому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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