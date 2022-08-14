Вчені виявили раніше невідомий вид динозавра - з шипами та розміром з кота: фото

В Аргентині вчені виявили динозавра, якому сміливо міг би позаздрити будь-який лицар. Хоча істота розміром із кота, вона відносилася до найближчих родичів анкілозаврів та стегозаврів, яких "охрестили" "танками" мезозойської ери. А все завдяки неймовірній броні.

Про це повідомляє Naked Science.

Тиреофори - це незвичайна група рослиноїдних динозаврів, їх ключовою особливістю була розвинена кісткова броня. Вони поширилися від Арктики та Антарктики. Тепер у них з'явився аргентинський побратим. Це перший представник тиреофор із цього континенту крейдового періоду. Його довжина не перевищувала 1,5 м, а вага – чотирьох-семи кг. Порівняти його можна із сучасним котом.

Незважаючи на невеликі розміри, він виглядав дуже переконливо. На голові та хребті знаходився драконівий гребінь, а додаткові захисні пластини ховали від ворога шию, боки і навіть хвіст. Саме тому палеонтологи дали йому назву "якапіль" (Jakapil kaniukura), що мовою пуельче означає "щитоносець", інформує Апостроф .

Листоподібні зуби, схожі на зуби ігуани, свідчать, що динозавр харчувався не м'яким листям, а жорсткою пустельною рослинністю. До того ж, незважаючи на броню, він був досить легким, що допомогло йому проіснувати набагато довше, ніж його побратимам, які були не настільки практичними та універсальними.