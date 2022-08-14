Вчені виявили раніше невідомий вид динозавра - з шипами та розміром з кота: фото

В Аргентині вчені виявили динозавра, якому сміливо міг би позаздрити будь-який лицар. Хоча істота розміром із кота, вона відносилася до найближчих родичів анкілозаврів та стегозаврів, яких "охрестили" "танками" мезозойської ери. А все завдяки неймовірній броні.

Про це повідомляє Naked Science.

Тиреофори - це незвичайна група рослиноїдних динозаврів, їх ключовою особливістю була розвинена кісткова броня. Вони поширилися від Арктики та Антарктики. Тепер у них з'явився аргентинський побратим. Це перший представник тиреофор із цього континенту крейдового періоду. Його довжина не перевищувала 1,5 м, а вага – чотирьох-семи кг. Порівняти його можна із сучасним котом.

Незважаючи на невеликі розміри, він виглядав дуже переконливо. На голові та хребті знаходився драконівий гребінь, а додаткові захисні пластини ховали від ворога шию, боки і навіть хвіст. Саме тому палеонтологи дали йому назву "якапіль" (Jakapil kaniukura), що мовою пуельче означає "щитоносець", інформує Апостроф.

Листоподібні зуби, схожі на зуби ігуани, свідчать, що динозавр харчувався не м'яким листям, а жорсткою пустельною рослинністю. До того ж, незважаючи на броню, він був досить легким, що допомогло йому проіснувати набагато довше, ніж його побратимам, які були не настільки практичними та універсальними.


Інна Погрібна, Апостроф





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