Вчені розповіли про майбутнє найбільшого крижаного щита Землі

Група дослідників з Австралії, Франції, Великої Британії та США під керівництвом учених з Даремського університету заявила про те, що танення найбільшого крижаного щита Землі може підняти рівень моря «на кілька метрів» протягом кількох століть, якщо глобальна температура піднімається на два градуси за Цельсієм. Science Alert. За їхніми словами, якщо викиди парникових газів залишаться на нинішньому рівні, танення Східно-антарктичного крижаного щита може призвести до підвищення рівня моря на півметра вже до 2100 року.