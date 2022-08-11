Вчені відновили зовнішність доньки галицького князя Ярослава Осмомисла: фото

Команда вчених і дослідників не тільки створила точну 3D модель реконструкції черепа дочки Ярослава Осмомисла народженій у шлюбі з княгинею Ольгою, а ще й змогла її "оживити".

У Skeiron показали, як виглядала дочка князя Осмомисла, яка жила в 12 столітті.

Поховання княгині знайшли поруч із похованням Ярослава Осмомисла у 1937 році під час археологічних досліджень Успенського собору другої половини ХІІ ст. у княжому Галичі (с. Крилос Івано-Франківська область), однак сам череп виявили у фондах Львівського історичного музею.

Череп княгині детально вивчили й реконструювали в 2000 році, і дослідження дали підстави вважати, що вони належали дівчині 16–23 років зі змішаним європеоїдно-монголоїдним типом обличчя.

"На основі цього припустили, що поховання належить дочці Ярослава Осмомисла народженій у шлюбі з княгинею Ольгою. Остання була донькою князя Юрія Долгорукого й дочки половецького хана Аєпи, від якого могла успадкувати ці монголоїдні риси", - пояснили дослідники, інформує Апостроф .

Однак реконструкція обличчя княгині у 2000 році була створена у вигляді пластилінової моделі, на якій з часом з'явилася тріщина. Тому команда Skeiron, дослідниці із музею Оксани Куценяк та Відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вирішили зробити 3D модель реконструкції і оживити її.