Французький вчений видав фотографію шматка ковбаси за чіткий знімок зірки

Французький учений Етьєн Кляйн вибачився за публікацію у Twitter фотографії шматка іспанської ковбаси чоризо, яку він видав за чітке зображення зірки. Таким чином він, за його словами, хотів закликати до обережності щодо "очевидних зображень", повідомляє Радіо Свобода .

Автор “жарту”, Етьєн Кляйн, є директором Французької комісії з альтернативних джерел та атомної енергії. Знімок кухля ковбаси він видав у Twitter за фото Проксіми Центавра – найближчої до Сонця зірки, зробленої з високим рівнем деталізації телескопом " Джеймс Вебб ". Пост у Twitter набрав понад 15 тисяч "лайків" і понад 2000 ретвітів,

Пізніше Кляйн зізнався у фальсифікації. Свій дивний вчинок він пояснив тим, що нібито хотів "закликати до обережності щодо начебто очевидних зображень". Вчений також опублікував фото Колеса воза – галактики, що знаходиться за 500 мільйонів світлових років від Землі. Кляйн запевнив, що цього разу фото справжнє, але його фальсифікація з ковбасою навряд чи додала довіри передусім до нього як до авторитетного вченого.

Згадалася притча про хлопчика, який пас овець. Він двічі пожартував, закричавши: "Вовки!" А коли вже з'явилися справжні вовки, на його крик про допомогу ніхто не прийшов.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" було виведено на орбіту у грудні 2021 року. Це спільний проект NASA, Європейського та канадського космічних агентств. Апарат обійшовся NASA у десять мільярдів доларів. Він розроблявся та готувався до запуску 25 років. При цьому його розрахунковий термін служби не перевищує десяти років.