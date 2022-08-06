Французький вчений видав фотографію шматка ковбаси за чіткий знімок зірки
Нібито він тим самим хотів закликати відвідувачів соцмереж не вірити авторам постів на слово, але, схоже, прославився саме як фальсифікатор, інформує
Французький учений Етьєн Кляйн вибачився за
Автор “жарту”, Етьєн Кляйн, є директором Французької комісії з альтернативних джерел та атомної енергії. Знімок кухля ковбаси він видав у Twitter за фото Проксіми Центавра – найближчої до Сонця зірки, зробленої з високим рівнем деталізації телескопом " Джеймс Вебб ". Пост у Twitter набрав понад 15 тисяч "лайків" і понад 2000 ретвітів,
Пізніше Кляйн зізнався у фальсифікації. Свій дивний вчинок він пояснив тим, що нібито хотів "закликати до обережності щодо начебто очевидних зображень". Вчений також опублікував фото Колеса воза – галактики, що знаходиться за 500 мільйонів світлових років від Землі. Кляйн запевнив, що цього разу фото справжнє, але його фальсифікація з ковбасою навряд чи додала довіри передусім до нього як до авторитетного вченого.
Згадалася притча про хлопчика, який пас овець. Він двічі пожартував, закричавши: "Вовки!" А коли вже з'явилися справжні вовки, на його крик про допомогу ніхто не прийшов.
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" було виведено на орбіту у грудні 2021 року. Це спільний проект NASA, Європейського та канадського космічних агентств. Апарат обійшовся NASA у десять мільярдів доларів. Він розроблявся та готувався до запуску 25 років. При цьому його розрахунковий термін служби не перевищує десяти років.