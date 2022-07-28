Палеонтологи знайшли у Великій Британії першу тварину-хижака

Вік скам'янілості оцінюється в 560 мільйонів років.

Палеонтологи знайшли у Великій Британії першу тварину-хижака
Тварина жила в океанах Землі 560 мільйонів років тому
© British Geological Survey

Химерна істота з щупальцями, яка жила в океанах Землі 560 мільйонів років тому і нагадувала сучасних губок, ймовірно, була першим хижаком з царства тварин. Такого висновку дійшли вчені, які провели повторний аналіз скам'янілостей, виявлених понад 10 років тому, повідомляє Live science.

Останки істоти знайшли в оголенні вулканічних і осадових порід під назвою формація Бредгейт в Лестерширі, Англія. Породи утворилися приблизно 557 - 562 мільйонів років тому в едіакарський період. Тобто скам'янілість з'явилася ще до кембрійського вибуху, епізоду, коли життя на Землі швидко диверсифікувалося.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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