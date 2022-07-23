Канібалізм серед тварин не тільки шкідливий, а й корисний – дослідження

Поїдання собі подібних досить поширене у світі тварин, починаючи від одноклітинних і до людей. Він пише ентомолог з Каліфорнійського університету в Девісі (США) Джей Розенхайм зі своїми колегами в новому огляді журналу Ecology, повідомляє Science .

Втім, канібалізм — ризикований спосіб перекусити. Якщо в тебе є пазурі та зуби, то й у твоїх одноплемінників теж. Самки богомолів сумно відомі тим, що відкушують голови набагато дрібнішим самцям під час парування. Крім того, вони іноді вступають у смертельне єдиноборство з рівноцінними за ваговою категорією самками. "Я бачив, як одна самка відгриз ногу інший, - каже Розенхайм, - а потім самці, що втратила ногу, якимось чином вдалося вбити іншу".

Канібалізм також небезпечний з погляду інфекцій. Багато патогенів специфічні для господаря, тому якщо канібал з'їсть зараженого компаньйона, він ризикує підхопити ту ж хворобу.

Одним із найвідоміших прикладів є поширення смертельної хвороби головного мозку, яка вразила індіанців форе у Новій Гвінеї у 1950-х роках. Місцеві її називають куру. У науці вона відома як "губчаста енцефалопатія", яку викликають патогенні білки - пріони. Куру вирувала в племені Форе, де практикувався похоронний ритуал з поїданням мозку і плоті померлого родича. Як тільки з ритуалом було покінчено, захворюваність на куру стала сходити нанівець.