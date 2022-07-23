Канібалізм серед тварин не тільки шкідливий, а й корисний – дослідження

Поїдання собі подібних, хоч як це звучить, є однією з форм підтримки видового балансу у природі, інформує ZN.ua.

Канібалізм серед тварин не тільки шкідливий, а й корисний – дослідження

Поїдання собі подібних досить поширене у світі тварин, починаючи від одноклітинних і до людей. Він пише ентомолог з Каліфорнійського університету в Девісі (США) Джей Розенхайм зі своїми колегами в новому огляді журналу Ecology, повідомляє Science.

Втім, канібалізм — ризикований спосіб перекусити. Якщо в тебе є пазурі та зуби, то й у твоїх одноплемінників теж. Самки богомолів сумно відомі тим, що відкушують голови набагато дрібнішим самцям під час парування. Крім того, вони іноді вступають у смертельне єдиноборство з рівноцінними за ваговою категорією самками. "Я бачив, як одна самка відгриз ногу інший, - каже Розенхайм, - а потім самці, що втратила ногу, якимось чином вдалося вбити іншу".

Канібалізм також небезпечний з погляду інфекцій. Багато патогенів специфічні для господаря, тому якщо канібал з'їсть зараженого компаньйона, він ризикує підхопити ту ж хворобу.

Одним із найвідоміших прикладів є поширення смертельної хвороби головного мозку, яка вразила індіанців форе у Новій Гвінеї у 1950-х роках. Місцеві її називають куру. У науці вона відома як "губчаста енцефалопатія", яку викликають патогенні білки - пріони. Куру вирувала в племені Форе, де практикувався похоронний ритуал з поїданням мозку і плоті померлого родича. Як тільки з ритуалом було покінчено, захворюваність на куру стала сходити нанівець.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
У Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фотоУ Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фото
В Ефіопії виявили останки невідомої раніше істоти - її назвали на честь Зеленського: фотоВ Ефіопії виявили останки невідомої раніше істоти - її назвали на честь Зеленського: фото
Створено антибіотик, який може боротися навіть зі стійкими бактеріямиСтворено антибіотик, який може боротися навіть зі стійкими бактеріями
У Китаї у ресторані виявили сліди динозавра, яким 100 млн років: фотоУ Китаї у ресторані виявили сліди динозавра, яким 100 млн років: фото
Астрономи виявили «сплячу» чорну діру поза Чумацьким ШляхомАстрономи виявили «сплячу» чорну діру поза Чумацьким Шляхом
Блок рекламы


Похожие новости
Одна з перших тварин, яка вийшла на суші, повернулася назад у водуОдна з перших тварин, яка вийшла на суші, повернулася назад у воду
Вченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіриВченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіри
Потепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідженняПотепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідження
Палеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйцяПалеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйця
Индия запустит станцию для исследования Луны в середине июля
Virgin Galactic возобновит тестовые полеты. Туристы полетят в середине 2018 года
В середине Амазонки нашли древние каменные сооружения
SpaceX повторит запуск Falcon 9 в середине декабря — СМИ
Dragon, возможно, стартует к МКС в середине апреля
Ущерб от наводнений к середине века вырастет
Последние новости
Подгружаем последние новости