Навіщо люди кам'яної доби носили прикраси з людських кісток: вчені розкрили цікаві факти

У кам'яній добі люди носили амулети не тільки з кісток тварин, але і з людських. Підвіски з кісток ворога робилися з метою показати свою перемогу над ним, а з кісток померлих родичів – аби вшанувати їхню пам'ять.

Про це розповідає phys.org, інформує Апостроф.

Використання людських кісток як матеріалу для підвісок підтвердило дослідження похоронних знахідок, датованих більш ніж 8200 роками. Одна з них стала справжньою сенсацією, оскільки об'єкти є фрагментами людських кісток з однією або декількома прорізаними в них канавками.

При археологічних розкопках, що проводилися в 1930-х роках на Південному Оленячому Острові Онезького озера, були вилучені останки померлих людей і різні предмети з 177 могил.

Доцент Крістійна Маннермаа, керівник проекту, та її колеги відправили кістяні підвіски до дослідницького центру BioArCh у Йоркському університеті для аналізу з використанням методу зооархеології за допомогою мас-спектрометрії (ZooMS). За допомогою мас-спектрометрії цей метод ідентифікує види пептидів або амінокислот, витягнутих з білків, що містяться в дуже маленьких зразках кістки.

Результати стали несподіванкою: 12 із 37 зразків виявилися людськими. Підвіски з людських кісток є уламками зламаних довгих кісток різного розміру з однією або двома прорізаними в них канавками. Вони походять із трьох могил, в одній із яких перебували двоє померлих.

Використання людських кісток як сировини для предметів відоме, наприклад, в Азії та Південній Америці, але доісторичних даних мало.

"Той факт, що використання людських кісток ніяк не наголошувалося і що предмети не відрізняються і схожі на предмети, зроблені з кісток тварин, може свідчити про переплетення тварин і людини у світогляді кам'яної доби", - пояснила доцент Маннермаа.


Олена Руденко, Апостроф





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