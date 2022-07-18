Вчені показали унікальні кольорові фото Юпітера та його супутників

Оператори орбітального телескопа "Джеймс Вебб" опублікували знімки Юпітера, трьох його супутників, а також кільця величезної планети, інформує Апостроф.

Про це пише 24 техно.

Зазначається, що знімки найбільшої у Сонячній системі планети було зроблено під введення в експлуатацію космічного телескопа – інженери "Джеймса Вебба" калібрували та перевіряли роботу чотирьох наукових приладів та інших систем обсерваторії.

Фотографії зробили на камеру ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam (Near-Infrared Camera), фільтри змінювалися. На першому знімку з фільтром 2,12 мкм видно сам Юпітер. Другий був зроблений із фільтром 3,23 мкм.

Крім Європи на знімках можна розглянути кільця та ще два супутники Юпітера: Метіду та Фіву.

За словами вчених орбітальний телескоп можна використовувати і для спостереження за об'єктами, розташованими недалеко. Окрім цього, є ймовірність побачити ознаки вивержень на супутнику Європа чи сатурніанському Енцеладі.

У NASA також нагадали, що "Джеймс Вебб" вміє відстежувати переміщення об'єктів – вимогою при розробці була здатність стежити за тілами, що рухаються з кутовою швидкістю до 30 кутових мілісекунд на секунду (мсд/c). Цю функцію при калібруванні системи також перевірили: об'єктом став астероїд 6481 Тенцинг із пояса між Марсом та Юпітером. З'ясувалося, що телескоп справляється з об'єктами, кутова швидкість яких становить до 67 мсд/с — удвічі швидше.


Марія Швець, Апостроф





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