Експерти попереджають про «прямий удар» по Землі внаслідок спалаху на Сонці

Вчені припускають, що у вівторок, 19 липня, Земля може відчути "прямий удар" через спалах на Сонці. І цей удар може призвести до масштабного вимкнення сигналу GPS , повідомляє Interesting engineering.

Видання зазначає, що в березні Землю накрили кілька окремих геомагнітних штормів, які, хоч і не завдали будь-якої шкоди, порушили питання про те, які збитки можуть бути завдані потужнішими бурями в майбутньому.