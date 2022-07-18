2022-07-18
Експерти попереджають про «прямий удар» по Землі внаслідок спалаху на Сонці
Удар може призвести до вимкнення сигналу GPS.
Вчені очікують магнітну бурю на Землі© Solar Dynamics Observatory
Вчені припускають, що у вівторок, 19 липня, Земля може відчути "прямий удар" через спалах на Сонці. І цей удар може призвести до масштабного вимкнення сигналу GPS, повідомляє
Видання зазначає, що в березні Землю накрили кілька окремих геомагнітних штормів, які, хоч і не завдали будь-якої шкоди, порушили питання про те, які збитки можуть бути завдані потужнішими бурями в майбутньому.
Фаїна Вауліна, ZN.ua