Експерти попереджають про «прямий удар» по Землі внаслідок спалаху на Сонці

Удар може призвести до вимкнення сигналу GPS.

Експерти попереджають про «прямий удар» по Землі внаслідок спалаху на Сонці
Вчені очікують магнітну бурю на Землі
© Solar Dynamics Observatory

Вчені припускають, що у вівторок, 19 липня, Земля може відчути "прямий удар" через спалах на Сонці. І цей удар може призвести до масштабного вимкнення сигналу GPS, повідомляє Interesting engineering.

Видання зазначає, що в березні Землю накрили кілька окремих геомагнітних штормів, які, хоч і не завдали будь-якої шкоди, порушили питання про те, які збитки можуть бути завдані потужнішими бурями в майбутньому.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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