Вчені розповіли, чому дятли не отримують струс мозку

Вчені з Університету Антверпена висунули нову гіпотезу, яка пояснює, чому дятли не отримують струс мозку під час постійного простукування дерев у пошуках їжі. На їхню думку, це пов'язано не з додатковими функціями, що амортизують. Ймовірно, мозок пташок просто такий крихітний, що не може бути пошкоджений, повідомляє Science Alert .

Кожен, хто хоч раз чув постукування дятла, може оцінити фізику, задіяну в цьому процесі. Ці птахи «смикають» головою вражаючі 20 разів на секунду, деякі з них можуть відчувати силу до 1400 g. Для порівняння достатньо всього 90-100 g, щоб людина змогла отримати струс мозку.