Вчені розповіли, чому дятли не отримують струс мозку

Ймовірно, мозок пташок такий крихітний, що не може отримати пошкодження, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, чому дятли не отримують струс мозку
Вчені розповіли, чому мозок дятлів не страждає
© Википедия

Вчені з Університету Антверпена висунули нову гіпотезу, яка пояснює, чому дятли не отримують струс мозку під час постійного простукування дерев у пошуках їжі. На їхню думку, це пов'язано не з додатковими функціями, що амортизують. Ймовірно, мозок пташок просто такий крихітний, що не може бути пошкоджений, повідомляє Science Alert.

Кожен, хто хоч раз чув постукування дятла, може оцінити фізику, задіяну в цьому процесі. Ці птахи «смикають» головою вражаючі 20 разів на секунду, деякі з них можуть відчувати силу до 1400 g. Для порівняння достатньо всього 90-100 g, щоб людина змогла отримати струс мозку.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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