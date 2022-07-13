Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок Юпітера

Новий телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю свої перші знімки. Серед них, наприклад, було приголомшливе зображення раннього Всесвіту. Крім того, телескоп зробив і знімок Юпітера, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що «Джеймс Вебб» сфотографував планету під час тестування своїх інструментів. На зображеннях можна побачити кільця Юпітера, а також три його супутники: Європу, Тебу та Метіду.