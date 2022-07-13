Понад 15 метрів завдовжки: вчені назвали найголовнішого хижака у світі

Дослідники з Прінстонського університету провели дослідження, в якому вони вивчили хижаків протягом всієї історії, і на перше місце вийшла акула-мегалодон.

Про це пише Мirror, інформує Апостроф .

Це вимерлий тип макрелевої акули величезних розмірів, яка існувала приблизно від 23 до 3,6 мільйонів років тому.

Довжина акули-мегалодона близько 20 метрів і у неї практично не було гідних конкурентів серед хижаків того часу. Розміри та здатність поїдати інших хижаків поставили мегалодона на найвищий рівень харчового ланцюга.

Щоб вивчити доісторичний морський харчовий ланцюжок, дослідники використовували спеціальну техніку для вимірювання ізотопів азоту в зубах акул. Чим більше азоту-15 виявлено у виду, тим вище він перебуває у харчовому ланцюзі.