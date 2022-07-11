Вчені знайшли рідкісний тип раку у єгипетської «вагітної мумії»

Ймовірно, захворювання спричинило смерть жінки.

Вчені знайшли рідкісний тип раку у єгипетської «вагітної мумії»
У мумії вагітної жінки знайшли ознаки раку
© BBC Україна

Польські вчені, які вивчають останки знаменитої єгипетської «вагітної мумії», з'ясували ймовірну причину смерті стародавньої жінки. Вивчивши її череп, дослідники виявили у мешканки Стародавнього Єгипту рак, повідомляє IFLScience.

У ХІХ-ХХ століттях вчені припускали, що мумія належить жерцю-чоловіку. Але вчені з проєкту Warsaw Mummy Project з'ясували, що насправді вона жіноча. Пізніше стало зрозуміло, що вона є першим відомим прикладом мумії вагітної жінки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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