Вчені знайшли рідкісний тип раку у єгипетської «вагітної мумії»

Польські вчені, які вивчають останки знаменитої єгипетської «вагітної мумії», з'ясували ймовірну причину смерті стародавньої жінки. Вивчивши її череп, дослідники виявили у мешканки Стародавнього Єгипту рак, повідомляє IFLScience.

У ХІХ-ХХ століттях вчені припускали, що мумія належить жерцю-чоловіку. Але вчені з проєкту Warsaw Mummy Project з'ясували, що насправді вона жіноча. Пізніше стало зрозуміло, що вона є першим відомим прикладом мумії вагітної жінки.