Археологи знайшли скульптуру, пов’язану з людськими жертвопринесеннями: деталі знахідки з Перу

«Обличчя плоске, овальне, пофарбоване в червоний колір. Мигдалеподібні очі та круглі вуха демонструють нерівності, де збереглася чорна смола, яка використовувалася для прикріплення перламутрових пластин», інформує ZN.ua.

Археологи знайшли скульптуру, пов’язану з людськими жертвопринесеннями: деталі знахідки з Перу
Фото ілюстративне
© Wolfgang Sauber

Археологи знайшли чудово збережену скульптуру Чіму в археологічному комплексі Чан Чан у Перу, регіоні, який спорадично заселявся між 600 р. н. е. і до колоніального періоду, пише The Art Newspaper.

Статую знайдено під час реалізації поточного проєкту, що має за мету збереження Уака Такайнамо, пірамідальної споруди в стародавньому комплексі, який, на думку археологів, використовувався в основному для церемоніальних і похоронних цілей.

Статуя заввишки 47 см відноситься до раннього періоду Чіму (900-1470 рр. н. е.) і має вік від 850 до 1500 років, що робить її однією з найстаріших скульптур, виявлених у цьому регіоні.

«Скульптура в ідеальному стані має шапку з трапецієподібним вирізом [і] прикрасу із семи вертикальних смуг світлих і темних кольорів», — йдеться у звіті, опублікованому міністерством культури Перу.

«Обличчя плоске, овальне, пофарбоване в червоний колір. Ніс, з прямим профілем, виділяється з площини обличчя. Мигдалеподібні очі та круглі вуха демонструють нерівності, де збереглася чорна смола, яка використовувалася для прикріплення перламутрових пластин».


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
В Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фотоВ Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фото
Скам'янілий мозок древньої істоти може змінити уявлення вчених про еволюцію комахСкам'янілий мозок древньої істоти може змінити уявлення вчених про еволюцію комах
Астрономи виявили нову зірку-рекордсменку у центрі нашої галактикиАстрономи виявили нову зірку-рекордсменку у центрі нашої галактики
NASA втратило зв'язок з кубсатом, який летить до МісяцяNASA втратило зв'язок з кубсатом, який летить до Місяця
Відкриття століття: у Лондоні виявили найбільший у світі 3-метрове лататтяВідкриття століття: у Лондоні виявили найбільший у світі 3-метрове латаття
Блок рекламы


Похожие новости
В Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фотоВ Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фото
Науковці знайшли останки 3-окої комахи: може перевернути уявлення про еволюціюНауковці знайшли останки 3-окої комахи: може перевернути уявлення про еволюцію
У Польщі знайшли місце поховання короля вікінгів Гарольда Синезубого, на честь якого назвали Bluetooth: фотоУ Польщі знайшли місце поховання короля вікінгів Гарольда Синезубого, на честь якого назвали Bluetooth: фото
У Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відеоУ Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відео
Археологи виявили в Ізраїлі одну з найдавніших у світі мечетейАрхеологи виявили в Ізраїлі одну з найдавніших у світі мечетей
В Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відеоВ Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відео
Як виглядав бог кукурудзи в індіанців майя: фото унікальної знахідки археологівЯк виглядав бог кукурудзи в індіанців майя: фото унікальної знахідки археологів
У Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідкиУ Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідки
Археологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці ПеруАрхеологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці Перу
Палеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйцяПалеонтологи знайшли яйце динозавра всередині іншого яйця
Последние новости
Подгружаем последние новости