Археологи знайшли скульптуру, пов’язану з людськими жертвопринесеннями: деталі знахідки з Перу

Археологи знайшли чудово збережену скульптуру Чіму в археологічному комплексі Чан Чан у Перу, регіоні, який спорадично заселявся між 600 р. н. е. і до колоніального періоду, пише The Art Newspaper.

Статую знайдено під час реалізації поточного проєкту, що має за мету збереження Уака Такайнамо, пірамідальної споруди в стародавньому комплексі, який, на думку археологів, використовувався в основному для церемоніальних і похоронних цілей.

Статуя заввишки 47 см відноситься до раннього періоду Чіму (900-1470 рр. н. е.) і має вік від 850 до 1500 років, що робить її однією з найстаріших скульптур, виявлених у цьому регіоні.

«Скульптура в ідеальному стані має шапку з трапецієподібним вирізом [і] прикрасу із семи вертикальних смуг світлих і темних кольорів», — йдеться у звіті, опублікованому міністерством культури Перу.

«Обличчя плоске, овальне, пофарбоване в червоний колір. Ніс, з прямим профілем, виділяється з площини обличчя. Мигдалеподібні очі та круглі вуха демонструють нерівності, де збереглася чорна смола, яка використовувалася для прикріплення перламутрових пластин».