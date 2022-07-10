В Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фото

В іспанській провінції Бургос археологи випадково натрапили на останки найдавнішого гомініду в Європі.

Як пише газета El Independiente, йдеться про частину обличчя людини, якій може бути близько 1,4 мільйона років.

"Це важливе відкриття для розуміння еволюційного походження людини за межами Африки", – йдеться у статті.

Водночас фонд Атапуерки вже встиг прозвати знахідку як "обличчя першого європейця", інформує Апостроф .

За даними газети El Pa?s, до цього археологам не вдавалося знайти таких доказів присутності людини на цьому континенті.

Тепер же останки відправлять на науковий аналіз та датування. Дослідження займе у вчених щонайменше рік. Інші деталі відкриття поки що тримаються в секреті.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що археологи знайшли закам'янілі останки нового динозавра з такими ж короткими передпліччям, як у тиранозавра Rex.