В Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фото

В іспанській провінції Бургос археологи випадково натрапили на останки найдавнішого гомініду в Європі.

Як пише газета El Independiente, йдеться про частину обличчя людини, якій може бути близько 1,4 мільйона років.

"Це важливе відкриття для розуміння еволюційного походження людини за межами Африки", – йдеться у статті.

Водночас фонд Атапуерки вже встиг прозвати знахідку як "обличчя першого європейця", інформує Апостроф.

За даними газети El Pa?s, до цього археологам не вдавалося знайти таких доказів присутності людини на цьому континенті.

Тепер же останки відправлять на науковий аналіз та датування. Дослідження займе у вчених щонайменше рік. Інші деталі відкриття поки що тримаються в секреті.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що археологи знайшли закам'янілі останки нового динозавра з такими ж короткими передпліччям, як у тиранозавра Rex.


Максим Яценко, Апостроф





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