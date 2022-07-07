Вчені розкрили таємницю появи ранніх надмасивних чорних дір

Надмасивні чорні діри з'явилися вже через мільярд років після утворення Всесвіту, інформує ZN.ua.

Вчені розкрили таємницю появи ранніх надмасивних чорних дір
Вчені дізналися, як з'явилися гігантські ранні чорні діри
© Science Alert

Вчені з ОАЕ за допомогою суперкомп'ютера змогли вирішити одну з загадок, пов'язаних з появою надмасивних чорних дір. Вони змогли дізнатися, як ці гігантські структури змогли сформуватися лише мільярд років після Великого вибуху, повідомляє Science Alert.

Чорні діри масою в мільярди сонячних існували вже в «дитинстві» нашого Всесвіту. З огляду на все, що вченим відомо про формування та зростання чорних дірок, пояснити існування таких гігантських структур непросто.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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