Вчені розкрили таємницю появи ранніх надмасивних чорних дір

Вчені з ОАЕ за допомогою суперкомп'ютера змогли вирішити одну з загадок, пов'язаних з появою надмасивних чорних дір. Вони змогли дізнатися, як ці гігантські структури змогли сформуватися лише мільярд років після Великого вибуху, повідомляє Science Alert.

Чорні діри масою в мільярди сонячних існували вже в «дитинстві» нашого Всесвіту. З огляду на все, що вченим відомо про формування та зростання чорних дірок, пояснити існування таких гігантських структур непросто.