NASA таки вдалося відновити зв'язок з крихітним супутником, який летить до Місяця

NASA вдалося відновити зв'язок з кубсатом Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), який рухається до Місяця, повідомляє New Atlas. Зв'язок з апаратом було втрачено 4 липня після того, як він відокремився від прискорювача ракети-носія.

Після того, як апарат здійснив кілька включень двигуна протягом шести днів, він залишив низьку навколоземну орбіту і вийшов на балістичну траєкторію навколомісячного простору.