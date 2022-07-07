2022-07-07
NASA таки вдалося відновити зв'язок з крихітним супутником, який летить до Місяця
Зв'язок з апаратом було втрачено 4 липня.
Зв'язок з CAPSTONE вдалося відновити© NASA
NASA вдалося відновити зв'язок з кубсатом Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), який рухається до Місяця,
Після того, як апарат здійснив кілька включень двигуна протягом шести днів, він залишив низьку навколоземну орбіту і вийшов на балістичну траєкторію навколомісячного простору.
Фаїна Вауліна, ZN.ua