NASA таки вдалося відновити зв'язок з крихітним супутником, який летить до Місяця

Зв'язок з апаратом було втрачено 4 липня.

NASA таки вдалося відновити зв'язок з крихітним супутником, який летить до Місяця
Зв'язок з CAPSTONE вдалося відновити
© NASA

NASA вдалося відновити зв'язок з кубсатом Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), який рухається до Місяця, повідомляє New Atlas. Зв'язок з апаратом було втрачено 4 липня після того, як він відокремився від прискорювача ракети-носія.

Після того, як апарат здійснив кілька включень двигуна протягом шести днів, він залишив низьку навколоземну орбіту і вийшов на балістичну траєкторію навколомісячного простору.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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