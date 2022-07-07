Вчені відкрили три нові екзотичні частинки

Відкриття було зроблено на Великому адронному колайдері, інформує ZN.ua.

Вчені відкрили три нові екзотичні частинки
Фізикам вдалося знайти три нові екзотичні частинки
© CERN

Вчені, які працюють на Великому адронному колайдері, виявили три нові види екзотичних частинок. Як повідомляє Sci News, вони виявили незвичайний пентакварк, заряджений тетракварк та його нейтрального партнера.

Кварки це елементарні частинки. Вони бувають шести видів: нижній, верхній, дивний, зачарований, чарівний, щирий. Зазвичай вони об'єднуються в групи по двоє та троє, утворюючи адрони (протони та нейтрони), з яких складаються ядра атомів. Але іноді вони утворюють групи по четверо чи п'ятеро, тоді з'являються тетракварки та пентакварки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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