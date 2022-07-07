2022-07-07
Вчені відкрили три нові екзотичні частинки
Відкриття було зроблено на Великому адронному колайдері, інформує
Фізикам вдалося знайти три нові екзотичні частинки© CERN
Вчені, які працюють на Великому адронному колайдері, виявили три нові види екзотичних частинок. Як повідомляє
Кварки це елементарні частинки. Вони бувають шести видів: нижній, верхній, дивний, зачарований, чарівний, щирий. Зазвичай вони об'єднуються в групи по двоє та троє, утворюючи адрони (протони та нейтрони), з яких складаються ядра атомів. Але іноді вони утворюють групи по четверо чи п'ятеро, тоді з'являються тетракварки та пентакварки.
Фаїна Вауліна, ZN.ua