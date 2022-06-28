Лідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерій

Дослідники вже виявили сотні нових видів мікроорганізмів, інформує ZN.ua.

Лідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерій
У льодовиках нагір'я Тибету знайшли нові види бактерій
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Вчені з Китайської академії наук заявили про те, що танення льодовиків Тибетського нагір'я може призвести до вивільнення нових видів бактерій. Їм вдалося знайти тут 1000 видів мікроорганізмів, сотні з яких ще невідомі науці, повідомляє IFL Science.

Зміни клімату загрожують Тибетському плато, тому відкриття викликає побоювання з приводу поширення потенційно небезпечних патогенів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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