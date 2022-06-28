2022-06-28
Лідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерій
Дослідники вже виявили сотні нових видів мікроорганізмів, інформує
У льодовиках нагір'я Тибету знайшли нові види бактерій© tureks.ru
Вчені з Китайської академії наук заявили про те, що танення льодовиків Тибетського нагір'я може призвести до вивільнення нових видів бактерій. Їм вдалося знайти тут 1000 видів мікроорганізмів, сотні з яких ще невідомі науці, повідомляє
Зміни клімату загрожують Тибетському плато, тому відкриття викликає побоювання з приводу поширення потенційно небезпечних патогенів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua