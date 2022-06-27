У Канаді виявили мамонтеня, що майже ідеально збереглося, віком 30 тисяч років

Це найповніші муміфіковані останки мамонта, знайдені у Північній Америці, інформує ZN.ua.

У Канаді виявили мамонтеня, що майже ідеально збереглося, віком 30 тисяч років
Мамонтеня загинуло близько 30 тисяч років тому
© Government of Yukon

Золотошукач знайшов у штаті Юкон у Канаді муміфіковані останки дитинчати шерстистого мамонта. Мамонтеня жіночої статі назвали Тр'ондек Хвеч'ін Нун чо га, що в перекладі з місцевого діалекту означає «велике дитинча тварини», повідомляє Science Alert.

Зазначається, що це найповніші муміфіковані останки мамонта, знайдені у Північній Америці. Мамонтеня померло і замерзло у вічній мерзлоті під час Льодовикового періоду, близько 30 тисяч років тому. Воно жило у Юконі за часів, коли цю місцевість населяли також дикі коні, печерні леви та гігантські степові бізони.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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