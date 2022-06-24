Сонячна погода змушує супутники сходити з орбіт, і далі буде лише гірше – вчені

Наприкінці 2021 року оператори скупчення супутників Swarm Європейського космічного агентства (ESA) помітили щось дивне: апарати, які вимірюють магнітне поле Землі, почали занурюватися в атмосферу з неймовірно високою швидкістю до 10 разів швидше, ніж раніше. Ці зміни співпали з початком нового сонячного циклу і експерти побоюються, що наступні кілька років будуть дуже складними для космічних апаратів, повідомляє Space.com .

«Протягом останніх п'яти-шести років супутники тонули приблизно на два з половиною кілометри на рік. Але з грудня минулого року вони практично пірнають. Швидкість занурення з грудня до квітня становить 20 кілометрів на рік», - заявила Аня Стромме, керівник місії Swarm.