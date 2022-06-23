Вчені пояснили появу «бджолиних сот» на Марсі

Незвичайні структури сформували лід та вуглекислий газ, інформує ZN.ua.

Вчені пояснили появу «бджолиних сот» на Марсі
Вчені пояснили походження загадкових структур на Марсі
© NASA

Вченим вдалося пояснити, звідки взялися загадкові структури на Марсі, які з орбіти нагадують бджолині соти чи павтину. Насправді вони утворені процесом сезонних змін вуглекислого газу та води, повідомляє Science alert.

Камера HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на орбітальному апараті Mars Reconnaissance Orbiter змогла зафіксувати багато багатокутників за роки, що минули з 2006 року, коли вона прибула на орбіту Марса.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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