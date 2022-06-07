2022-06-07
Роскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственников
Рогозин считает, что у Роскосмоса есть право на кражу немецкого телескопа
В 2019 году Роскосмос совместно с Институтом внеземной физики Макса Планка запустил
В 2019 году на ракете «Протон» с космодрома Байконур был запущен телескоп «Спектр-РГ». Эта обсерватория является совместным проектом Европейского космического агентства и Роскосмоса. РоSSийская сторона обеспечивала доставку телескопа в точку Лагранжа L2, а также предоставила вспомогательный телескоп ART-XC.
Фаина Ваулина, ZN.ua