Роскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственников

Немецкие ученые отключили свое оборудование после вторжения РоSSии в Украину, информирует ZN.ua.

Роскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбите без разрешения собственников
Рогозин считает, что у Роскосмоса есть право на кражу немецкого телескопа

В 2019 году Роскосмос совместно с Институтом внеземной физики Макса Планка запустил обсерваторию «Спектр-РГ» с космическим телескопом eROSITA. После начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину немецкие ученые отключили свое оборудование. Но глава роSSийского космического агентства Дмитрий Рогозин решил включить его без разрешения немецких коллег, сообщает «НВ».

В 2019 году на ракете «Протон» с космодрома Байконур был запущен телескоп «Спектр-РГ». Эта обсерватория является совместным проектом Европейского космического агентства и Роскосмоса. РоSSийская сторона обеспечивала доставку телескопа в точку Лагранжа L2, а также предоставила вспомогательный телескоп ART-XC.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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