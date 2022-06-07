В 2019 году Роскосмос совместно с Институтом внеземной физики Макса Планка запустил обсерваторию «Спектр-РГ» с космическим телескопом eROSITA. После начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину немецкие ученые отключили свое оборудование. Но глава роSSийского космического агентства Дмитрий Рогозин решил включить его без разрешения немецких коллег, сообщает «НВ».

В 2019 году на ракете «Протон» с космодрома Байконур был запущен телескоп «Спектр-РГ». Эта обсерватория является совместным проектом Европейского космического агентства и Роскосмоса. РоSSийская сторона обеспечивала доставку телескопа в точку Лагранжа L2, а также предоставила вспомогательный телескоп ART-XC.