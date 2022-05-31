Кровь тиранозавра оказалось "горячей": ученые в США сделали революционное открытие

Множество лет палеонтологи ломают голову над вопросом: динозавры были теплокровными или холоднокровными животными? Самые современные исследования, основанные на изучении потребления кислорода рептилиями, позволяют предположить, что эта характеристика зависела от вида огромного ящера, информирует Апостроф.

Об этом сообщает DailyMail.

Предыдущие исследования, с помощью которых ученые пытались ответить на актуальный вопрос, предполагали изучение минералов в окаменелостях и определения температуры, при которых они формировались.

Другие исследования пытались ответить на этот вопрос, изучая темпы роста динозавров.

"Если вы посмотрите на поперечное сечение костной ткани динозавра, вы увидите ряд линий, похожих на годичные кольца деревьев, которые соответствуют годам роста. Посчитав линии роста и расстояние между ними, можно увидеть, как быстро рос динозавр", — сказал Маттео Фаббри, один из авторов исследования.

Вновь вернувшись к изучению этого вопроса, ученые акцентировали свое внимание на потреблении кислорода динозаврами — одного из основных признаков метаболизма.

Команда проанализировала бедренные кости 55 различных групп животных, включая динозавров, птерозавров, плезиозавров, современных птиц, млекопитающих и ящериц.

Они сравнили количество молекулярных побочных продуктов, связанных с дыханием, с известной скоростью метаболизма живых животных. Затем эти данные использовались для определения скорости метаболизма вымерших животных.

Таким образом, ученые выяснили что у двух основных групп динозавров - ящеротазовых и птицетазовых - была очень разная скорость метаболизма.

Ящеротазовые динозавры, такие как трицератопс и стегозавр, имели низкий уровень метаболизма и, вероятно, были хладнокровными.

Между тем динозавры с птичьими бедрами, такие как велоцираптор, тираннозавр и брахиозавр, имели высокую скорость метаболизма и, вероятно, были теплокровными.


Мария Швец, Апостроф

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