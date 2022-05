Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги, сообщает “Голос Америки" со ссылкой на сайт MIT .

Разработанная учеными акустическая поверхность представляет собой гибкую пленку, на поверхности которой находятся тысячи микроскопических диффузоров. Высота каждого из них не превышает 15 микрон (это в шесть раз тоньше человеческого волоса). Такие диффузоры способны воспроизводить звук, сопоставимый по громкости и качеству звучания с обычным громкоговорителем.

Авторы разработки опубликовали видео, в котором продемонстрировали небольшой, размером с ладонь, динамик, масса которого, по их словам, «не превышает вес 10-центовой монеты». В качестве теста пленка воспроизвела песню We Are the Champions группы Queen:

Инженеры утверждают, что качество звука не зависит от того, к какой поверхности прикреплена пленка, а процесс производства позволяет масштабировать ее на какую-угодно площадь и, следовательно, превратить любую поверхность в источник качественного звука. Таким образом, пленкой (которая может выпускаться в рулонах) можно полностью покрыть салон автомобиля или использовать его в качестве звуковых обоев.

Создатели динамика заявляют, что устройство потребляет лишь 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр своей площади; для сравнения, среднестатистический домашний динамик потребляет более 1 Ватта для создания звука аналогичной мощности.

Инженеры MIT также заявили, что у их разработки может быть куда больше разнообразных функций, чем просто воспроизведение звука. Поскольку при создании звука вибрирует не вся пленка, а каждый отдельный диффузор на ней, то технологию можно было бы использовать для ультразвуковой визуализации – то есть для создания изображений. По заявлению ученых, устройство может также использовать ультразвук для определения положения человека в комнате и «следовать» за ним во время движения.

