Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги

Разработанная учеными акустическая поверхность представляет собой гибкую пленку, на поверхности которой находятся тысячи микроскопических диффузоров

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги
Фото MIT News Office

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги, сообщает “Голос Америки" со ссылкой на сайт MIT.

Разработанная учеными акустическая поверхность представляет собой гибкую пленку, на поверхности которой находятся тысячи микроскопических диффузоров. Высота каждого из них не превышает 15 микрон (это в шесть раз тоньше человеческого волоса). Такие диффузоры способны воспроизводить звук, сопоставимый по громкости и качеству звучания с обычным громкоговорителем.

Авторы разработки опубликовали видео, в котором продемонстрировали небольшой, размером с ладонь, динамик, масса которого, по их словам, «не превышает вес 10-центовой монеты». В качестве теста пленка воспроизвела песню We Are the Champions группы Queen:

Инженеры утверждают, что качество звука не зависит от того, к какой поверхности прикреплена пленка, а процесс производства позволяет масштабировать ее на какую-угодно площадь и, следовательно, превратить любую поверхность в источник качественного звука. Таким образом, пленкой (которая может выпускаться в рулонах) можно полностью покрыть салон автомобиля или использовать его в качестве звуковых обоев.

Создатели динамика заявляют, что устройство потребляет лишь 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр своей площади; для сравнения, среднестатистический домашний динамик потребляет более 1 Ватта для создания звука аналогичной мощности.

Инженеры MIT также заявили, что у их разработки может быть куда больше разнообразных функций, чем просто воспроизведение звука. Поскольку при создании звука вибрирует не вся пленка, а каждый отдельный диффузор на ней, то технологию можно было бы использовать для ультразвуковой визуализации – то есть для создания изображений. По заявлению ученых, устройство может также использовать ультразвук для определения положения человека в комнате и «следовать» за ним во время движения.

Массачусетский технологический институт и еще десяток американскиих и британских вузов стабильно занимают первые строчки в мировых рейтингах. рейтингуются и несколько украинских вузов:


Юлия Мельничук, ZN.ua

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