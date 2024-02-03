Вчені розкрили таємницю загадкової доісторичної «чарівної палички»

Один із таких артефактів знайшли у Німеччині.

Стародавній артефакт використовувався для виготовлення мотузки © Conard et al., Science Advances, 2024

Вченим вдалося розкрити таємницю загадкового артефакту зі слонової кістки, який було виявлено на стоянці льодовикового періоду у Німеччині. Як повідомляє Science Alert, подібні об'єкти були виявлені по всій Європі, що порушує питання про їхнє призначення, інформує ZN.ua .

Вважалося, що об'єкти з отворами могли бути жезлами чи скіпетрами. Або ж флейтами та символами окультної сили, інструментами магічних ритуалів.

Але Ніколас Конард, археолог із Тюбінгенського університету в Німеччині, та його колега-археолог Верле Ротс із Льєжського університету в Бельгії вважають, що призначення таких об'єктів було набагато більш приземленим. Ймовірно, артефакти використовувалися для плетіння чогось, і це були не магічні слова.

У 2015 році Конард, Ротс та їхні колеги виявили 13 фрагментів обробленого бивня мамонта в печері Холе Фелс у долині Ах. Люди жили тут 40 тисяч років тому, раніше у печері виявили артефакт, який вважається найдавнішою фігуркою людини.

Фрагменти кістки ідеально підходили один до одного, утворюючи об'єкт завдовжки 20,4 сантиметри з чотирма отворами, досить широкими для того, щоб можна було просунути олівець. І якогось очевидного призначення у цього об'єкта не було.

Проаналізувавши отвори і рослинні волокна, що ідеально збереглися, розкидані навколо, вчені припустили, що артефакти використовувалися для створення одних з найцінніших об'єктів того часу - мотузки.

«Цей інструмент відповідає на питання про те, як виготовлялася мотузка в епоху палеоліту, питання, яке десятиліттями спантеличувало вчених», — заявляв Ротс ще 2016 року.

Водночас предмети з каменю, рогу та слонової кістки можуть зберігатися протягом тисячоліть, але менш міцні матеріали, такі як рослинне волокно, втрачаються з часом. Мотузки ж та нитки були надзвичайно важливими об'єктами в епоху палеоліту, які використовувалися для зв'язування та скріплення зброї, їжі та одягу. Цілком ймовірно, що для виготовлення таких артефактів використовувалася спеціальна технологія.

Щоб додатково продемонструвати артефакт, а також другу, менш добре збережену «перфоровану палицю», яку знайшли нижче за течією, вчені провели спеціальний тест.

З самого початку було зрозуміло, що цей артефакт не може використовуватись для виготовлення тонких мотузок. Але її можна було використовувати для скручування товстих шнурів, що складаються із чотирьох-п'яти пасм.

Дослідники використовували різні матеріали для їх виготовлення, у тому числі сухожилля оленів, коноплі, льон та кропиву. Найкращі результати продемонстрували волокна рогози, липи та верби. Вченим вдалося сплести п'ять метрів якісної мотузки з рогози лише за п'ять хвилин. Отримана мотузка була одночасно і міцною, і гнучкою.

Варто зазначити, що проведений експеримент не може довести, що артефакт використовувався однаково у різних регіонах. Те, що його можна було використовувати, ще не підтверджує, що так і було.