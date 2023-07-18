Крим уночі атакували 28 дронів

Міноборони РФ заявило про ліквідацію 17 дронів засобами протиповітряної оборони.

Міністерство оборони РФ сьогодні, 18 липня, заявило, що український півострів уночі атакували 28 безпілотні літальні апарати. Про це пише " Інтерфакс " із посиланням на заяву міноборони РФ . Міноборони держави-агресора також заявило, що військові перехопили всі безпілотники, що летіли на півострів, інформує ZN.ua .

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Військові РФ повідомили, що їх системи протиповітряної оборони знищили 17 дронів. Решту ліквідовували "засобами радіоелектронної боротьби".

"Сімнадцять українських БПЛА знищені засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА придушені засобами радіоелектронної боротьби та, не досягнувши мети, розбилися. Постраждалих та руйнувань немає", - заявило міноборони держави-агресора.

Нагадуємо, Пентагон випробовує нові способи протистояння БПЛА. До таких дій вдаються через зростання загрози дронів-камікадзе і досвід війни в Україні. Пентагон обрав п’ять компаній для демонстрації рішень, які здатні протистояти дронам-камікадзе.



