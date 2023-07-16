Росія збільшила боєздатність кораблів у Чорному морі

Додалися два ракетні носії типу "Калібр".

Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі до 11, у тому числі два ракетні кораблі із загальним залпом із 12 крилатих ракет типу «Калібр», повідомили в неділю Збройні сили України, інформує ZN.ua .

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«Оперативна ситуація змінилася. Зараз у Чорному морі 11 бойових кораблів, а в Середземному морі один авіаносець типу «Калібр» - наскільки я бачу, він повернувся після поповнення», - заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє " Укрінформ ".

На питання щодо збільшення кількості кораблів, але не кількості ракетоносців, Плетенчук сказав: «Це різні бойові одиниці. Можливо, цей рух відбувався у міру того, як вони відчували якусь загрозу, наприклад, у Севастопольській бухті. Є безліч причин, через які вони опинилися в морі».

Росія використовує свій Чорноморський флот для завдання ракетних ударів по різних районах України. Міністерство оборони Великої Британії заявило у травні у зведенні розвідувальних даних про війну: «У ніч із 8 на 9 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Росії випустили 8 крилатих ракет (SS-N-3-a Sagaris) проти України. Це лише друге застосування LACM ВМФ Росії з 9 березня 2023 року».

Британське міністерство додало: «Аж до березня 2023 року ВМФ Росії часто запускав SAGARIS. Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, тому що хотіла відновити свої резервні запаси», заявивши, що «у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає LACM як ключову можливість завдати удару в глиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. Однак у більш стратегічному плані Росія також вважає, що звичайні Sagaris та інші LACM відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО».