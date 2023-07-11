Україна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський

Від України залежить безпекова реальність на східному фланзі.

Україна заслуговує бути в Альянсі. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Про це у вечірньому відеозверненні напередодні саміту НАТО у Вільнюсі наголосив президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

Україна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
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«Україна – напередодні Вільнюсу. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, і глобальній безпеці. Усі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, усе ж очевидно: Україна заслуговує бути в Альянсі. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об?єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити», - наголосив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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