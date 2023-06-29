Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНС
Таким чином ворог намагається тиснути на батьків.
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях масово затримують неповнолітніх. Про це
Зокрема, окупанти затримують дітей, щоб тиснути на їхніх батьків.
Батькам затриманих росіяни погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до РФ.
За даними ЦНС, причиною затримань на тимчасово окупованих територіях, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь відвідує українські інтернет-ресурси, а у школах веде суперечки з учителями щодо дій Росії.
Також ці затримання є одним із елементів тиску на батьків, які відмовляються отримувати паспорт РФ.
Інформаторами загарбників є радники директорів шкіл з ідеології — такі посади на тимчасово окупованих територіях займають росіяни.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі почали перевіряти дітей на «лояльність до України» та на причетність до партизанського руху.
Окупанти зупиняють дітей на блок-постах, перевіряють телефони, а також наявність російського паспорта, який у РФ отримують із 14 років. Крім того, росіяни проводять «профілактичні бесіди», під час яких вимагають розповідати про «ненадійних товаришів».