Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНС

Таким чином ворог намагається тиснути на батьків.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях масово затримують неповнолітніх. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, окупанти затримують дітей, щоб тиснути на їхніх батьків.

Батькам затриманих росіяни погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до РФ .

За даними ЦНС, причиною затримань на тимчасово окупованих територіях, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь відвідує українські інтернет-ресурси, а у школах веде суперечки з учителями щодо дій Росії.

Також ці затримання є одним із елементів тиску на батьків, які відмовляються отримувати паспорт РФ .

Інформаторами загарбників є радники директорів шкіл з ідеології — такі посади на тимчасово окупованих територіях займають росіяни.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі почали перевіряти дітей на «лояльність до України» та на причетність до партизанського руху.