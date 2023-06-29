Військкомів в Україні перевірятимуть на доброчесність

Українці можуть повідомляти про порушення за номером телефону.

В Україні військкомів перевірятимуть на доброчесність та ефективність правоохоронці, силовики, НАЗК та ЗСУ, повідомив в ефірі національного марафону «Єдині новини» заступник міністра оборони Олександр Павлюк, інформує ZN.ua.

Військкомів в Україні перевірятимуть на доброчесність
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«Отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання, оскільки в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування», — розповів він.

За його словами, вона включає передусім силовий блок – НАЗК, ДБР, СБУ та Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання: від моніторингу способу життя воєнкомів до порушень чинного законодавства.

У свою чергу, створена від ЗСУ група аналізуватиме виконання завдань та прийматиме відповідну інформацію від людей та аналізувати її.

«Я буду вдячний людям, які надаватимуть інформацію про порушення на номер 0800 310 179», — наголосив Павлюк.

Зокрема, правоохоронці визначатимуть, наскільки декларації військкомів відповідають фактичному способу їх життя, а представники ЗСУ, у свою чергу, оцінюватимуть роботу комісаріату та скарги на його роботу та надаватимуть керівництву держави рекомендації щодо заходів для поліпшення ефективності роботи центрів комплектування.

Заступник міністра висловив сподівання, що в Міноборони зможуть визначити, наскільки той чи інший керівник відповідає існуючим вимогам.

Павлюк додав, що цього року з різних причин було змінено 25 з 203 голів територіальних центрів комплектування.

23 червня президент Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити раніше відстороненого начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за ймовірні зловживання.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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