Американська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕС

Деталі обіцяють оголосити сьогодні.

США схиляються до того, що саме Росія причетна до підриву гідроелектростанції в Україні, повідомляє NBCNews із посиланням на двох американських і одного західного чиновника, інформує ZN.ua .

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Уряд Сполучених Штатів має розвідувальні дані, які свідчать про те, що атаку на Каховську ГЕС в Україні здійснили росіяни, повідомили джерела.

Адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб розсекретити частину розвідданих і поділитися ними ще у вівторок.

Мотиви атаки ще встановлюються, але обвал, ймовірно, ускладнить українським силам переправу через річку, а також спричинить серйозну гуманітарну проблему, сказав західний чиновник.

Військові держави-агресора підірвали дамбу на Каховській ГЕС у ніч на 6 червня. В «Укргідроенерго» заявили, що станція зруйнована повністю і відновленню не підлягає.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що він не має незалежної інформації про те, як була зруйнована дамба Каховської ГЕС, але назвав те, що сталося, «ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну».