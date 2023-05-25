Китай "потопив" авіаносну групу ВМС США під час військової гри

Було змодельовано застосування китайських гіперзвукових ракет.

Китайські військові провели військову гру, під час якої було створено симуляцію бою проти американського флоту. Моделювання показало, що Народно-визвольна армія Китаю здатна знищити авіаносну ударну групу USS Gerald R. Ford. Про це пише видання SCMP, інформує ZN.ua.

Китай

Під час більш ніж двох десятків "напружених боїв" китайські війська потопили ударну групу USS Gerald R. Ford залпом із 24 гіперзвукових протикорабельних ракет. Згідно зі сценарієм, Китай атакує американські кораблі після того, як вони наближаються до острова в Південнокитайському морі, на який претендує КНР.

Симуляція була проведена групою фахівців із Північного університету Китаю на чолі з Цао Хонгсонгом. Він заявив, що внаслідок атаки було знищено майже всі надводні кораблі американського флоту.

Раніше вважалося, що авіаносна ударна група ВМС США була непотоплюваною звичайною зброєю. Тепер китайські вчені кажуть, що відносно невеликої кількості гіперзвукових ракет достатньо для "надійного знищення" противника.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Китай відповів критикою на комюніке G7Китай відповів критикою на комюніке G7
НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – БауерНАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
МЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війнуМЗС Франції: Китай має використати свій вплив на РФ, щоб вона припинила війну
Китай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компанійКитай попереджає, що «суворо й сильно» відреагує на санкції ЄС проти його компаній
Росія підтвердила поставки збагаченого урану в КитайРосія підтвердила поставки збагаченого урану в Китай
Китай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пунктКитай не визнає Росію агресором попри те, що проголосував за резолюцію ООН, що містить відповідний пункт
У США оголосили новий пакет військової підтримки для УкраїниУ США оголосили новий пакет військової підтримки для України
Китай розробляв вакцини від COVID ще до пандемії – AxiosКитай розробляв вакцини від COVID ще до пандемії – Axios
Європа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки ІспаніїЄвропа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки Іспанії
США та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання в Південно-Китайському моріСША та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання в Південно-Китайському морі
Последние новости
Подгружаем последние новости