Китай "потопив" авіаносну групу ВМС США під час військової гри

Було змодельовано застосування китайських гіперзвукових ракет.

Китайські військові провели військову гру, під час якої було створено симуляцію бою проти американського флоту. Моделювання показало, що Народно-визвольна армія Китаю здатна знищити авіаносну ударну групу USS Gerald R. Ford. Про це пише видання SCMP , інформує ZN.ua .

Під час більш ніж двох десятків "напружених боїв" китайські війська потопили ударну групу USS Gerald R. Ford залпом із 24 гіперзвукових протикорабельних ракет. Згідно зі сценарієм, Китай атакує американські кораблі після того, як вони наближаються до острова в Південнокитайському морі, на який претендує КНР .

Симуляція була проведена групою фахівців із Північного університету Китаю на чолі з Цао Хонгсонгом. Він заявив, що внаслідок атаки було знищено майже всі надводні кораблі американського флоту.