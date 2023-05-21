У ЗСУ не виключають відхід із Бахмута

Череватий заявив, що українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з міста.

Збройні сили України не виключають відхід із Бахмута Донецької області. Відповідне рішення ухвалюватиме командування, заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує ZN.ua.

У ЗСУ не виключають відхід із Бахмута
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"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - наголосив Череватий.

За його словами, українські захисники мають безпечний шлях для можливого відходу з міста.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав він.


Анна Конюченко, ZN.ua





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