Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16

Президент США повідомив про це Володимира Зеленського під час особистої зустрічі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16. Про це американський президент заявив під час пресконференції після саміту «Великої сімки» в Японії, інформує ZN.ua .

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«Я сказав, що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16», – повідомив Байден журналістам, маючи на увазі розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент впевнений, що це допоможе українській армії ще сильніше захищати себе у довгостроковій перспективі.

«Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі», – додав Байден.