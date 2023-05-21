Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16

Президент США повідомив про це Володимира Зеленського під час особистої зустрічі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16. Про це американський президент заявив під час пресконференції після саміту «Великої сімки» в Японії, інформує ZN.ua.

Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16
© Lockheed Martin

«Я сказав, що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16», – повідомив Байден журналістам, маючи на увазі розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент впевнений, що це допоможе українській армії ще сильніше захищати себе у довгостроковій перспективі.

«Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі», – додав Байден.

Нагадаємо, в Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Як повідомляли в офісі українського президента, серед іншого, сторони мають обговорити з Байденом заяву США про підтримку «коаліції винищувачів». За словами Зеленського, поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом для безпекової архітектури у Європі та світі.





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