Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16
Президент США повідомив про це Володимира Зеленського під час особистої зустрічі.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16. Про це американський президент
«Я сказав, що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16», – повідомив Байден журналістам, маючи на увазі розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Американський президент впевнений, що це допоможе українській армії ще сильніше захищати себе у довгостроковій перспективі.
«Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі», – додав Байден.
Нагадаємо, в Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Як повідомляли в офісі українського президента, серед іншого, сторони мають обговорити з Байденом заяву США про підтримку «коаліції винищувачів». За словами Зеленського, поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом для безпекової архітектури у Європі та світі.