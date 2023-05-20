Україна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBC

Союзники обговорять формат надання ЗСУ авіації найближчим часом.

США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Про це пише NBC із посиланням на представників адміністрації президента США , інформує ZN.ua .

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Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час очікуваного контрнаступу України.

У найближчі місяці США та їхні союзники "вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", – сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США .