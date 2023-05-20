Україна отримає винищувачі F-16, але не обов'язково від США — NBC
Союзники обговорять формат надання ЗСУ авіації найближчим часом.
США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Про це пише
Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час очікуваного контрнаступу України.
У найближчі місяці США та їхні союзники "вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", – сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США.
"Дискусії про вдосконалення українських Військово-Повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України", – додав представник адміністрації президента США.